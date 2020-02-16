شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: الحامل لـ«كورونا» غير معدي ولن يخرج إلا بعد التأكد أنه سلبي للفيروس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه سيتم إنهاء الحجر الصحي للمصريين العائدين من الصين، غدًا الاثنين، مؤكدة على أن الجميع بخير ودون أي مشكلات وسيمارسون حياتهم بشكل طبيعي.

وقال «زايد» خلال جولة تفقدية لمكتب صحة الأسمرات ٢، وإطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر والمخصصة للأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان لمدة 4 أيام، أن المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية صحتهم بخير، وأن الوزارة تابعتهم خلال مدة الحجر الصحي متابعة دقيقة طبيًا من كافة التخصصات، ولا يوجد أي ما يقلق نهائيا.

وأضافت وزيرة الصحة، أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا المستجد وصلت إلى 95%، موجهة رسالة طمأنة للمواطنين: «لا داعي للقلق.. الحامل للفيروس غير معدي ولن يخرج إلا بعد التأكد مليون في المائة أنه سلبي للفيروس».