شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد «شلل الأطفال» في المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت مديريات الصحة بالمحافظات، أمس، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال التي تنظمها وزارة الصحة والسكان للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، وتستمر لمدة ٤ أيام حتى ١٩ فبراير للأطفال من سن يوم وحتى ٥ سنوات.

وشمل التطعيم الأطفال المصريين وغير المصريين المتواجدين في المحافظات وقت الحملة. في الإسكندرية، أطلقت الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، إشارة بدء الحملة، من مركز طب أسرة سان ستيفانو وتفقدت العيادات والفرق الثابتة داخل مركز الصحة، لمتابعة أعمال الحملة، ووجهت أمهات الأطفال بضرورة الحرص على المشاركة في هذه الحملات والتى تعد أداة سهلة لوقاية أبنائهم من الأمراض وزيادة مناعتهم.

وقالت «جاكلين» إن الحملة تستهدف تطعيم ٨٧١٣٣٠ طفلا، بعدد ١٩٥٢ فرقة تطعيم ثابتة ومتحركة، وتبلغ الفرق المتحركة ١١٨٣ والثابتة ٧٦٩ تتواجد بجميع منافذ ووحدات الصحة بالمحافظة وفى الأسواق وأماكن التجمعات المختلفة من بيت إلى بيت.

وفى البحيرة، قال المحافظ اللواء هشام آمنة، خلال افتتاح فعاليات الحملة، إنها تستهدف مليون و105 آلاف و721 طفلاً، على مستوى المحافظة. وأضاف الدكتور يسرى بيومى، وكيل وزارة الصحة، أنه تم رفع درجة الاستعداد لتنفيذ الحملة، وتجهيز 2949 فرقة ثابتة ومتحركة. وفى المنوفية، قال الدكتور نصيف عفيفى، وكيل وزارة الصحة، إن الحملة تستهدف الكشف على 665 ألفا و123 طفلا بنطاق المحافظة، حيث يتم التجريع بطعم شلل الأطفال ثنائى التكافئ (سابين الفموى) بالفم من خلال 1764 فرقة ثابتة ومتحركة موزعين على مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وفى القليوبية، قال الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة، إن الطعم الفموى «سابين ثنائى التكافؤ» متوفر بجميع مخازن المديرية بما يغطى المرحلة العمرية المستهدفة في جميع أنحاء المحافظة وهى مليون و115 ألفا 161 طفلا وطفلة بجميع أنحاء المحافظة. موضحا أنه يشارك في الحملة 5521 فردا من خلال 1937 فرقة متحركة من منزل إلى منزل بالإضافة إلى 353 فرقة ثابتة في مكاتب الصحة والوحدات الصحية إجمالى 2290 فرقة و941 مشرفًا.

وفى بورسعيد، دشن المحافظ اللواء عادل الغضبان الحملة من وحده صحة أسرة المناخ٢، ورافقه الدكتور احمد حسن أبوهاشم وكيل وزارة الصحة. واطمأن اللواء عادل الغضبان على توافر الطعوم لضمان الوصول للأطفال المستهدفين، موجها وكيل وزارة الصحة بعمل تقرير يومى خلال فترة الحملة وإطلاعه بصفة مستمرة عن سير العمل في الحملة ومتابعة فرق التطعيم سواء الثابتة أو المتحركة، ومكلفا رؤساء الوحدات المحلية بتقديم التيسيرات اللازمة لتحقيق المستهدف من الحملة.

وأوضح المحافظ أن الحملة القومية تستهدف ١٠٩،٠٠٠ طفل بالمحافظة، من خلال ٣٥٠ فرقة طبية مدربة، بواقع ١٠٠ فرقة بالريف، و٢٥٠ فرقة بالحضر بالإضافة إلى الفرق الثابتة بالوحدات الصحية والمراكز الطبية، ومكاتب الصحة، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة بالمحافظة.

وفى مطروح، قال خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة إن عدد الأطفال المستهدفين بالمحافظة (122 ألفا و108 أطفال) في 8 إدارات صحية بالمحافظة بالإضافة إلى جميع الأطفال الوافدين من خارج المحافظة من خلال 396 فريق تطعيم ثابت ومتحرك منها 60 فريقا ثابتا و336 فريقا متحركا وبمشاركة 74 سيارة لتجوب القرى والنجوع من منزل إلى منزل للوصول لكافة الاطفال المستهدفين.

وفى البحر الأحمر، قال الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة إن الحملة تستهدف تطعيم 69 ألف طفل، من خلال فرق ثابتة بجميع الوحدات الصحية ومكاتب الصحة والفرق المتحركة بإجمالى 240 فرقة موزعة على جميع مدن المحافظة.

وناشد المواطنين الحرص على تطعيم أطفالهم خلال الحملة التي تغطى جميع المناطق بالبحر الأحمر والمكونة من فرق مدربة تدريبا جيدا حيث تتواجد فرق ثابتة في مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية كما يوجد فرق متحركة تغطى كل أماكن المحافظة.

وفى المنيا، قال الدكتور أسامة بلبل، وكيل مديرية الصحة إن التطعيم مجانا من خلال فرق متحركة وفرق ثابتة من الساعة السابعة صباحا وحتى الخامسة مساء بجميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية الريفية والمستشفيات القروية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة والمراكز الطبية الحضرية والريفية المنتشرة بالمراكز وجميع القرى والتوابع بكل مركز، مؤكدا أن تنظيم الحملة يتم بالتعاون بين مديرية الصحة والسكان ومحافظة المنيا من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية من أجل إنجاح الحملة.

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وفى الوادى الجديد، قال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة إن 225 فريقا طبيا بدأت في تطعيم الأطفال، مشيرًا إلى أنه مستهدف تطعيم 384 ألفا و441 طفلا ً على مستوى المحافظة، والفرق الطبية تشمل المدن والقرى بمراكز المحافظة الإدارية الخمسة، بجانب التطعيم بالمراكز الطبية والوحدات الصحية والريفية والفرق الثابتة والمتحركة ولا توجد أي موانع للتطعيم للأطفال.

وأضاف أن الفرق الطبية المتحركة تجوب الأحياء بالمدن وكذلك القرى وتم وضع خطة عمل متكاملة لضمان الوصول إلى جميع الأطفال في سن التطعيم.

وفى بنى سويف، اطمأن المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم على توافر الطعوم لضمان الوصول للأطفال المستهدفين من الحملة، موجها الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة، بإعداد تقرير يومى خلال فترة الحملة وإطلاعه بصفة مستمرة على سير العمل في الحملة، ومتابعة فرق التطعيم سواء الثابتة أو المتحركة، ومكلفا رؤساء الوحدات المحلية بتقديم التيسيرات اللازمة لتحقيق المستهدف من الحملة.

وأشار المحافظ إلى أن إجمالى عدد الأطفال المستهدفين يصل إلى 559 ألفا و696 طفلا، على مستوى الإدارات الصحية السبع و194 مركز تطعيم بالوحدات الصحية من خلال 1562 فرق تطعيم ثابتة ومتحركة، منها 228 فرقة ثابتة و1334 فرقة متحركة.

وفى أسوان، قال الدكتور إيهاب عماد حنفى وكيل وزارة الصحة إنه تم تجهيز وتدريب 1201 فرقة متنقلة وثابتة للمشاركة في أعمال الحملة، والتى تستهدف تطعيم عدد 252 ألفا و363 طفلا على مستوى المحافظة.

وفى الشرقية، أعطى المحافظ الدكتور ممدوح غراب، إشارة بدء الحملة بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطى نائب المحافظ، واللواء السعيد عبدالمعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية، مستشار المحافظ للمشروعات، ومحمد كمال الحجاجى وكل وزارة التضامن الاجتماعى، والدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة.

وقال المحافظ إن الحملة تستهدف تطعيم 1160219 طفلا من خلال 2320 فريقا طبيا ثابتا ومتحركا.

وقرر وكيل وزارة الصحة إحالة طبيبة بوحدة طب أسرة تابعة للإدارة الصحية بمركز أبوحماد للتحقيق بالشؤون القانونية بالمديرية، لعدم تواجدها بالوحدة أثناء عمل الحملة.

وفى شمال سيناء، قال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة، إن التطعيم متوفر بجميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات بجانب الفرق الثابتة والمتحركة بالتجمعات والمناطق والأحياء المختلفة.

وأضاف الدكتور رمضان توفيق، مدير عام الطب الوقائى، أن المستهدف خلال الحملة تطعيم ٥١ ألفا و١٤٦ طفلا وطفلة من سن يوم وحتى 5 سنوات، مشيرا إلى أن الحملة تستهدف تطعيم الأطفال المقيمين في شمال سيناء من المصريين والأجانب من أجل الحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال.

وفى جنوب سيناء، انطلقت الحملة بمدينة شرم الشيخ والوديان التابعة لها «الرويسات- خريزة- منذر- الشرفا» تحت إشراف الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة والدكتور أحمد حسانين مدير الطب الوقائى بمديرية الصحة وعصام عبدالمطلب مدير الإدارة الصحية بشرم الشيخ.

وقال «رخا» إن الحملة تصل إلى المساكن والتجمعات البدوية في كل ربوع المحافظة.