شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح فرع «التعمير والإسكان» في مدينة منوف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك أسامة شرشر، عضو مجلس النواب عن دائرة منوف وسرس الليان، صباح اليوم في افتتاح الفرع الجديد لبنك التعمير والإسكان بمدينة منوف، وذلك بحضور حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان.

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وأشاد «شرشر» بالدور الذي يقوم به بنك التعمير والإسكان في القطاعين المصرفى والعقارى خصوصا فيما يتعلق بمشروعات الإسكان الاجتماعي على مستوى الجمهورية بالإضافة للخدمات المصرفية الأخرى، مشيرا إلى أن فرع البنك الجديد بمدينة منوف يمثل إضافة لقطاع البنوك بالمدينة، ويقدم المزيد من الخدمات والاختيارات المصرفية للمواطنين بمركز ومدينة ومنوف.

وأكد «شرشر» أن محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبوليمون، تبشر قراراته بأنه سيحدث نقلة نوعية في المرحلة القادمة خاصة في تطوير الطرق الداخلية والعشوائيات ورفع القمامة، مشيرا إلى أنه تم اعتماد 3 مليارات جنيه لتطوير المحافظة.

من جانبه أعرب حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان أنه لم يكن أن يتوقع هذا التصميم الرائع لفرع البنك الجديد بمدينة منوف، مبديا إعجابه بالمركز التجارى المقام بداخله البنك.