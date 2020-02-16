شكرا لقرائتكم خبر عن «بصيرة»: تحسين أحوال المعيشة بالصعيد بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت اليوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ورشة العمل التي تعقدها بالتعاون مع الأمم المتحدة وتحت رعاية معالي وزير الزراعة ومحافظ الأقصر، وبالتعاون مع مركز بصيرة حول تحسين سبل وأحوال المعيشة للمجتمعات الريفية في صعيد مصر من خلال التوسع في برامج التنمية المتكاملة، وتستمر الورشة لمدة يومين في محافظة الأقصر.

تهدف الورشة إلى مناقشة كيفية التوسع في برامج التنمية المتكاملة في الوجه القبلي وتحديد النطاق الاستراتيجي والجدول الزمنى والخطة التنفيذية لهذا التوسع، بالإضافة إلى مناقشة منهجية الاستهداف ومعايير اختيار القرى التي سيتم تضمينها عند التوسع في البرنامج، وكذلك تحديد مكونات البرنامج وآليات تنفيذه.

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وأوضح الدكتور سعد موسى، المشرف العام على العلاقات الخارجية الزراعية بوزارة الزراعة نيابة عن وزير الزراعة، أن وزارة الزراعة ملتزمة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وتدعيم القدرات التنافسية للقطاع الزراعي، كما أكد على أن الثروات الطبيعية في القارة السمراء يجب أن يعاد استغلالها بصورة أفضل للقضاء على الفقر والجوع.

وأشار الدكتور مينجستاب هايلي، ممثل برنامج الأغذية العالمي، إلى أن البرنامج يعمل على الشراكة مع الحكومة المصرية، حيث أكد على أهمية التعاون بين شركاء التنمية للتوافق حول تحقيق الأهداف المشتركة من خلال تحسين أحوال المعيشة للمجتمعات الريفية في صعيد مصر.

وأكد د. ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة، على ضرورة الاهتمام بالبعد الاجتماعي للمشروع والتركيز على سد الفجوة النوعية، وعلى أهمية العصف الذهني في بداية المشروع لتدعيم أسس الشفافية التي تعتبر من القيم الأساسية لعمل المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

يشارك في الورشة أكثر من 70 خبيرا من ممثلي الحكومة المصرية وخبراء في مجالات الاقتصاد والسكان والزراعة وتكنولوجيا المعلومات وعلم الاجتماع، بالإضافة إلى عدد من نواب البرلمان وممثلي الهيئات الدولية والإقليمية والجهات غير الحكومية.