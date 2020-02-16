شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع والإنتاج الحربي يلتقي وزير القوات المسلحة بجمهورية السنغال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوت المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، سيديكي كابا، وزير القوات المسلحة بجمهورية السنغال، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليًا، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

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جاء ذلك حسبما نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم الأحد. أعقبها لقاء موسع بحضور الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والفريق بيراما جوب، رئيس الأركان العامة للجيوش السنغالية، تناول سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع التي تشهدها القارة الأفريقية، والجهود التي تبذلها مصر لدعم الأمن والاستقرار داخل القارة.

وأكد القائد العام على اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع جمهورية السنغال، كذلك حرص القوات المسلحة المصرية على زيادة أواصر التعاون والشراكة في العديد من المجالات على نحو يلبى المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

من جانبه، أكد وزير القوات المسلحة بجمهورية السنغال حرص بلاده على تعزيز أوجه التعاون مع مصر كونها دولة محورية بالمنطقة، مشيدًا بدور مصر البارز خلال رئاستها السابقة للاتحاد الأفريقي في مكافحة الإرهاب ودعم جهود الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية. حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.