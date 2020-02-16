شكرا لقرائتكم خبر عن «الطعام لكل فم» وموسيقى عمر خيرت.. نشاط فني مكثف بمكتبة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد مكتبة الإسكندرية نشاط فني مكثف خلال شهر فبراير الجاري، ويواصل مركز الفنون التابع لقطاع التواصل بالمكتبة تنظيم واستضافة العديد من الأنشطة الفنية، حيث يقدم اليوم الساعة السابعة مساء اليوم عرض سينمائي لفيلم «عندما تتكلم الذاكرة» بالتعاون مع معهد جوته، والفيلم إنتاج ألمانيا الغربية/ الأرجنتين عام 1989، وهو ناطق بالألمانية ومترجم إلى الإنجليزية.

ويقدِّم المركز من 17 إلى 19 فبراير عرضًا مسرحيًا تحت عنوان «الطعام لكل فم» ضمن عروض منحة مكتبة الإسكندرية للعروض المسرحية، العرض من تأليف توفيق الحكيم، وإخراج طارق نادر، أما الخميس 20 فبراير فموعد الحفل الموسيقي للفنان رويس عزيز في تمام السابعة مساء بالمسرح الصغير.

Advertisements

ويشهد يوم الجمعة الموافق 21 فبراير حفلاً موسيقيًا لفريق «نوبيات»، والذي يقدم العديد من أغاني التراث النوبي، وذلك بالقاعة الكبرى. ويأتي الحفل الموسيقي للفنان مسعد أوزيل يوم السبت 22 فبراير بالمسرح الصغير. ويقدم المركز يوم الأحد 23 فبراير عرضًا راقصًا بالتعاون مع مركز «ريزودانس مصر» بالقاعة الكبرى.

وتواصل سينما الأحد تقديم عروضها لهذا الشهر تحت عنوان أربعة أفلام تسجيلية لجنين ميرابفل بفيلم «موسكوني» انتاج عام2007، وهو ناطق بالإسبانية ومترجم إلى الإنجليزية.

ويأتي الحفل الموسيقي للفنان عمر خيرت يومي الخميس والجمعة 27-28 فبراير، بمصاحبة أوركسترا مكتبة الإسكندرية.

ويُختَتَم الشهر يوم السبت، 29 فبراير بعرض مسرحي تحت عنوان «أسطورة الفارس والبطل» تأليف سامح عثمان إخراج سامح الحضري بالقاعة الكبرى، وعرض متروبوليتان أوبرا بث مباشر للإنتاج الجديد «أجريبينا» لجورج فريدريك هاندل، والذي يقدم كعرض حصري بالمسرح الصغير بمقر المكتبة.