شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيار الموقوف» بصحبة عمرو دياب ودينا الشربيني داخل طائرة (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداول متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للطيار أشرف أبواليسر، الموقوف، بسبب أزمة الفنان محمد رمضان، وهو بصحبة الفنان عمرو دياب ودينا الشربيني على متن طائرة خارج كابينة القيادة. ولم يتسن معرفة تاريخ الصورة وهل كانت قبل الأزمة الأخيرة أم بعدها.

يذكر أن حملة مقاطعة محمد رمضان تصاعدت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد تصريحاته ضد الطيار المفصول، واتهام الأخير له بالتسبب في قطع عيشه بسبب الفيديو الذي تم التقاطه داخل الطائرة.

ودشن متابعون عبر «فيس بوك» صفحة بعنوان #قاطعوا_محمد_رمضان حيث وصلت في خلال ساعات لـ265 ألف مشترك. ونشر في الجروب خلال الساعات الماضية أنباء عن إلغاء التعاقد مع محمد رمضان في احتفالية السوبر المصري بين الزمالك والأهلي والتي ستقام يوم الخميس في أبوظبي والتي كان مقررا أن يحييها رمضان.

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وقال الطيار الموقوف أشرف أبواليسر إنه أخطأ بالسماح للفنان محمد رمضان بالجلوس في مقعد مساعد الطيار. وأضاف، خلال لقائه مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن عددًا من الشخصيات قامت بالتقاط صور معه أثناء تحليقه في الجو ولم يتم نشرها نهائيًا.

تابع: «ناس على مستوى المسؤولية ولا يمكن أن ينشروا مثل هذه الصور». وأكد أن الشخصيات التي التقطت صورًا معه داخل الطائرة لم يجلسوا على كرسي مساعد الطيار أثناء القيادة.

وتابع الطيار الموقوف: «أخطأت بالسماح لمحمد رمضان بالجلوس على مقعد القيادة بعد ذهاب مساعدي إلى دورة المياه والتي استغلها رمضان للتصوير داخل الطائرة».

وواصل: «محمد رمضان أبلغني بأنه سيقوم بالتقاط صورة تذكارية حتى يراها نجله، وقال لي: إذا كنت أنا نمبر وان في الخارج فأنا نمبر وان داخل الطائرة».