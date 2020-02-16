شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري بماليزيا يستعرض تطورات السياحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك السفير جمال عبدالرحيم متولي، سفير جمهورية مصر العربية لدى ماليزيا، في الندوة التي دعت إليها الجمعية الماليزية لوكلاء السياحة MATA للترويج للسياحة في بعض دول العالم، حيث تم تخصيص جلسة عن الترويج لقطاع السياحة في مصر.

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ألقي السفير المصري كلمةً، أمام أعضاء الجمعية من وكالات السفر والسياحة، عرض فيها التطورات التي شهدها قطاع السياحة خلال السنوات الأخيرة، مُشيرا إلى جهود الحكومة المصرية لدعم قطاع السياحة خاصة ما يتعلق بجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيادة أعداد السائحين الوافدين للمقاصد المصرية، متطرقاً إلى جهود وزارة السياحة والإصلاحات التي تبنتها مؤخراً في هذا المجال، والتي جاءت تتويجاً للجهد المُشترك بين وزارة السياحة ومنظمة السياحة العالمية وجمعية الفنادق المصرية.

أشار متولي، في كلمته كذلك، إلى التقرير الذي أعده مجلس السياحة والسفر العالمي WTTC وكذلك التقرير الأخير للمنتدى الاقتصادي العالمي، حول ما حققه قطاع السياحة المصري من نمو كبير انعكس في زيادة أعداد السائحين الأجانب وعائدات القطاع خلال عام 2018/2019، منوهاً في هذا الصدد إلى التطور الذي تشهده البنية التحتية في مصر وحالة الاستقرار الأمني والسياسي والجهود المبذولة لإعادة تأهيل وتجديد الفنادق وتطوير مقاصد السياحة الثقافية، وبما ساهم في النهضة التي شهدها قطاع السياحة المصري.

في ختام كلمته، تم عرض فيديو أعدته هيئة تنشيط السياحة عن أهم المزارات والمقاصد السياحية في مصر. هذا، ومن جانبه، عَبّر رئيس الجمعية الماليزية، في نهاية الندوة، عن تقديره لمصر مُعتبراً إياها بلده الثاني، مُثنياً على التعاون القائم بين البلدين في المجال السياحي.