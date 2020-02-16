شكرا لقرائتكم خبر عن مارس الجنس مع خطيبته في غياب العائلة بالإسكندرية.. تعرف على قرار المحكمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، حكمًا غيابيًا بالسجن 10 سنوات، لعاطل، لاتهامه بهتك عرض خطيبته داخل منزل أسرتها بمنطقة المنتزه وحملها منه سفاحًا.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي ساري حنيش، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أشرف أبوزينة، والمستشار محمود الربيعي، وأمانة سر السيد الوزير.

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ترجع أحداث القضية رقم 12501 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة ثان المنتزه، عندما تلقى قسم الشرطة بلاغًا من والد فتاة قاصر يتهم خطيبها بهتك عرضها.

أكدت التحريات صحة الواقعة، وقيام المتهم «ر.م.ع» عاطل، بخطبة الفتاة وعمرها 17 سنة، بموافقة أسرتها وقام بقراءة الفاتحة واتفقا على موعد عقد القران.

وتبين من التحريات أنه في تلك الفترة استغل المتهم عدم تواجد أسرة خطيبته بالمنزل وهتك عرضها وعاشرها معاشرة الأزواج حتى حملت منه سفاحا.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة ثان المنتزه، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم على المتهم.