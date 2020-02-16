شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يستقبل سفير جمهورية ألمانيا الإتحادية‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتور سيريل جان نون سفير جمهورية ألمانيا الإتحادية بالقاهرة.

واكد المحافظ على عمق ومتانة العلاقات التاريخية والودية بين مصر وألمانيا والتى تشهد تطوراً كبيراً في الفترة الحالية على كافة المستويات السياسية والإقتصادية والثقافية والعلمية المتبادلة برعاية من الرئيس عبدالفتاح السيسى لتحقيق المزيد من التعاون والدعم بين البلدين ولاسيما في ظل جهود التنمية والتطوير المبذولة في مختلف المجالات وخاصة أن ألمانيا شريك وداعم في نجاح دولة مصر الحديثة.

وطالب أشرف عطية بإستئناف رحلات الطيران الشارتر المباشرة من المدن الألمانية لأسوان وخاصة أننا سنقوم بتنفيذ العديد من مشروعات تطوير وتجميل المدينة لتوفير كافة سبل الراحة والإستمتاع بمعالمها وشوارعها مما سيساهم في زيادة معدلات الحركة السياحية الوافد ولاسيما في ظل عشق الشعب الألمانى للحضارة المصرية، بالإضافة إلى توافر التنوع في المنتج السياحى وتفرد أهلها بالحفاوة وحسن إستقبال الزائرين.

واشار إلى أن هناك العديد من المشروعات الإستثمارية الملائمة للمستثمر الألمانى في ظل إستعداد المحافظة لتقديم كافة التسهيلات الممكنة مع تمتع أسوان بتوافر الثروات التعدينية والمحجرية والسمكية، وأيضاً التنوع في مصادر الطاقة، فضلاً عن الموقع الجغرافى بإعتبارها البوابة الرئيسية على الأسواق الأفريقية .

ومن جانبه أشاد السفير الألمانى بحفاوة الإستقبال من محافظ أسوان والتى تشهد تطوراً في كل زيارة له حيث يقوم بزيارتها للمرة الثالثة، مشيراً إلى أن وزير التعاون الإقتصادي والتنمية الألمانى الدكتورجيرد موللر قام بزيارة أسوان مطلع الشهر الجارى حيث قام الوزير الألمانى بزيارة السد العالى ومحطات الطاقة الشمسية ببنبان ومشروع تجفيف الطماطم المصدرة لألمانيا، بجانب تفقد البعثة الأثرية الألمانية بمعبدالألفانتين ،وأيضاً مستشفى الجرمانية الإنجيلية، لافتا إلى أنه يتطلع للتوسع في مجالات التعاون وخاصة العمل على زيادة معدلات السائحين الألمان للمقاصد السياحية المصرية ومنها أسوان والتى شهدت طفرة هائلة حيث قام 2 مليون سائح ألمانى بزيارة مصر الموسم السياحى الماضى.