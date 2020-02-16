شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. انسياب مرورى بشارع مراد المتجه من الجيزة لإمبابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سادت حالة من السيولة المرورية، بشارع مراد بالجيزة اليوم الأحد، أمام السيارات للمتجه من ميدان الجيزة وشارعى فيصل والهرم، إلى الدقى وشارع النيل، ورصدت كاميرات ”الخليج 365”، حالة المرور أمام السيارات بمحاور القاهرة والجيزة، وكثفت من تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات، حيث انتشرت كثافات مرورية بنزلة شارع البحر الأعظم بالطريق الدائري، وصولا إلى منطقة الدقى حتى ميدان الجلاء تباطؤ فى حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة، وبطريق الفيوم الصحراوى، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

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وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وشهدت الحركة المرورية بشارع البحر الأعظم من نزلة لطريق الدائري، وصولا إلى منطقة الدقى حتى ميدان الجلاء تباطؤ فى حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائرى المريوطية للمتجه من الصحراوى حتى مناطق الجيزة، وبطريق الفيوم الصحراوى، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية، وكثافات مرورية على الدائرى، فى الاتجاه القادم من البحر الأعظم اتجاه المريوطية، وحدوث بعض الكثافات، وانتقال قيادات الادارة العامة للمرور لمكان البلاغ لسحب الكثافات المرورية والأحمال.

وشهد نفق الأزهر تباطؤا فى حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، وكذلك الأمر ظهرت الكثافات أعلى كوبرى أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن مناطق الجيزة اتجاه القاهرة والعكس، كما ظهرت كثافات متحركة بالمسطح الأرضى وشارع رمسيس وصولا إلى غمرة والعباسية وبمطالع ومنازل كوبرى أكتوبر وصولا إلى أحمد سعيد، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية كثافات مرورية وظهر تباطؤ فى حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين.