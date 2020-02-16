"أعلاف مغشوشة وسيارات تلوث البيئة".. جهود مباحث المسطحات في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملات تفتيشية لضبط المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
في مجال ضبط مخالفات مستلزمات الإنتاج الزراعي والطب البيطري، تم ضبط مصنع و3 مخزن، و2 متجر أعلاف، ومحل مبيدات بدون ترخيص، بنطاق مديريتي أمن المنوفية والقليوبية بمضبوطات وزنت 111 طن أعلاف، و4063 لتر مبيدات، و35 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية ومغشوشة ومقلدة وغير مسجلة بوزارة الزراعة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية في مجال حماية البيئة ومكافحة المنشآت الصناعية المخالفة، من ضبط 11 منشأة صناعية "مختلفة الأنشطة".
وفي مجال حماية البيئة ومكافحة عوادم السيارات، نجحت الحملة في ضبط 23 سيارة بنطاق مديرية أمن الجيزة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات انبعاث أدخنة كثيفة، بالمخالفة لقانون البيئة.
وعن مجال حماية الثروة السمكية، أسفرت الحملة عن ضبط 19 قضية "جوابي صيد مخالفة –غزل مخالف" بالمخالفة للقانون الصيد، بنطاق مديرية أمن القليوبية .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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