عبر ميناء سفاجا البحري.. إحباط تهريب 50 ألف طلقة رش و5 قطع سلاح أبيض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في إحباط محاولة لتهريب 50ألف طلقة رش، و5 قطع سلاح أبيض، داخل البلاد عبر ميناء سفاجا البحري.

كانت معلومات وتحريات قسم البحث الجنائي بإدارة شرطة موانئ سفاجا البحري، برئاسة اللواء أشرف رضا، مدير أمن الموانئ، أفادت باعتزام (سائق، مقيم بمحافظة الدقهلية) قائد سيارة نقل ومقطورة محملة برسالة رولات أقمشة غير منسوجة، واردة من إحدى الدول العربية، بتهريب بضائع أجنبية الصنع "غير خالصة الرسوم الجمركية" .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إعداد لجنة أمنية جمركية لتفتيش السيارة والرسالة المشار إليها، أسفرت أعملها عن ضبط (عدد 49500 طلقة رش خاصة ببنادق ضغط هواء) مخفاة داخل صندوق أدوات السيارة.

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وبمواجهته قرر استلامه للمضبوطات لتوصيلها إلى (أحد الأشخاص، مقيم بالدقهلية) وقدرت القيمة والرسوم والتعويض الجمركي بمبلغ (137887) جنيهاً تقريباً .

كما أكدت التحريات إلى قيام (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة بنى سويف) بإنهاء الإجراءات الجمركية على رسالة أمتعة شخصية وارده من ميناء إحدى الدول العربية باسم (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة بنى سويف) وتهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية ..عقب تقنين الإجراءات تم إعداد لجنة أمنية جمركية لتفتيش الرسالة أسفرت أعمالها عن ضبط (عدد 5 قطع سلاح أبيض عبارة عن "3 سيف كبير الحجم، خنجر متوسط الحجم، مطواة") داخل مشمول الرسالة.

وقدرت القيمة والرسوم والتعويض الجمركي بمبلغ (28204) جنيهاً تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.