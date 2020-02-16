بـ 5 كيلو حشيش.. سقوط أحد العناصر الإجرامية في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أحد العناصر الإجرامية، لحيازته 5 كيلو جرام من مخدر الحشيش بقصد الإتجار، بمنطقة قسم شرطة الأهرام. كانت معلومات وتحريات قسم شرطة الأهرام، أفادت بقيام (سائق – مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة القسم، وعثر بحوزته على (50 فرش لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – طبنجة معدله – 3 طلقات خرطوش - هاتف محمول – مبلغ مالي). وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والهاتفين للاتصال بعملائه والمبلغ المالي حصيلة نشاطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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