بعد 4 وقائع .. سقوط "الضابط المزيف" في قبضة مباحث الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، القبض على أحد الأشخاص بالإسكندرية، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بغرض السرقة، منتحلاً صفة ضابط بإحدى الجهات الأمنية .

كان قسم شرطة محرم بك، تلقى بلاغًا من (أحد المواطنين بالمعاش - مقيم بدائرة القسم) بقيام أحد الأشخاص بإستيقافه بالقرب من مسكنه منتحلاً صفة ضابط بإحدى الجهات الأمنية والتوجه صحبته لمسكنه وتفتيشه والاستيلاء منه على (مشغولات ذهبية - 2 كارت "فيزا" بالرقم السرى الخاص بهما)، وقيامه بسحب مبلغ 40 ألف جنيه منهما وهرب.

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تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بالإسكندرية أسفرت جهوده عن أن مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وعثر بحوزته على مبلغ (16,600جنيه)، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتم بإرشاده ضبط جميع المسروقات وأضاف أن المبلغ المالي المضبوط بحوزته هو المتبقي من المبلغ المستولى عليه، وإنفاقه باقي المبلغ المالي على متطلباته الشخصية، وبتطوير مناقشته للوقوف على أبعاد نشاطه الإجرامي اعترف بارتكاب عدد (4) وقائع سرقة أخري بدوائر أقسام "سيدى جابر ، ثانٍ الرمل ، مينا البصل"، وتم بإرشاده ضبط (بعض المشغولات الذهبية – جهاز لوحى "تابلت" - 4 هواتف محمولة - 2 جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" - 4 شاشة عرض).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.