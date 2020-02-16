"تخلصوا منه بطلقة خرطوش".. الإعدام لـ4 متهمين بقتل شخص بمصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، 4 متهمين بالإعدام شنقاً؛ على خلفية اتهامهم بقتل شخص في منطقة مصر القديمة.

تحقيقات النيابة العامة كشفت أن المتهمين "أ. ق."، و"م. س."، و"أ. ق."، و"و. س."، قاموا بقتل المجني عليه "ح. أ."، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين استدرجوا المجني عليه إلى إحدى المناطق النائية، وما إن ظفروا به حتى أطلق الأول عيارًا من سلاح ناري "فرد خرطوش"، فأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته، وقاموا بسرقة سيارته، كرها بالطريق العام.