أدمن المخدرات فخنقه.. النيابة تحيل عجوزا للجنايات بتهمة قتل نجله بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بحوادث شمال الجيزة، اليوم الأحد، بإحالة عجوز إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بالتعدي بالضرب على نجله حتى الموت لإدمانه المخدرات.

وجهت النيابة العامة تهمة القتل العمد للأب، بعد تسلمها تقارير الصفة التشريحية للمجني عليه وتحريات المباحث الجنائية بالجيزة.

Advertisements

وكشفت التحقيقات أن المتهم انهال بالضرب على نجله، وقام بخنقه حتى الموت بسبب إدمانه للمخدرات.

وتبين من مناظرة النيابة لجثة المجني عليه "ح. ع"، 22 سنة، إصابته بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وآثار خنق بالرقبة.

واعترف المتهم بأن نجله كان شقيًا ومدمنًا للمواد المخدرة ودائم الهروب من المنزل وأرهقه لسوء تصرفاته، فاحضره للمنزل وقام بتقييده، وانهال عليه بالضرب بعصا حتى تهشمت تماما، فقام بخنقه إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة بين يديه.