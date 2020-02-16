الداخلية تواصل تيسير الإجراءات على المواطنين للحصول على الخدمات الشرطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، اتخاذ الإجراءات اللازمة والتي من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.

وقامت أقسام الإدارة العامة لتصاريح العمل المختلفة باستقبال عدداً من المواطنين، من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام وخارجها، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم في استخراج التصاريح الخاصة بهم.

وفى ذات السياق استقبلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية عدداً من المواطنين بكافة فروعها الجغرافية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم خدمات استخراج جوازات السفر في سهولة ويسر خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتؤكد الوزارة على مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.. كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.