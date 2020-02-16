محافظ أسوان يستقبل أعضاء لجنة "نقل النواب" لتفقد مشروعات الطرق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

استقبل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بمطار أسوان الدولي، الوفد البرلماني الذي يزور المحافظة في جولة تفقدية لعدد من مشروعات الطرق الداخلية والكباري والمحاور.

ورحب المحافظ بالوفد البرلماني، برئاسة هشام عبد الواحد، بحضور النائب محمد سليم، في زيارتهم لأسوان، مشيدا بالدور الذي يقوم به مجلس النواب ولجانه النوعية في بحث كافة القضايا والملفات التي تهم الوطن.

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وأكد هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، أن أسوان من المحافظات الهامة والتي تمثل بعد استراتيجي كبير، مشيرا إلى أن الاهتمام بها ضرورة لاسيما فيما يتعلق بمشروعات الطرق والنقل، باعتبارها واحدة من المحافظات السياحية الفريدة في مصر.

ومن المقرر أن يتفقد وفد اللجنة، عددا من مشروعات الطرق الداخلية والكباري والمحاور، وخط الملاحة النهرية، فضلا عن تفقد بعض محطات القطارات والورش الفنية.

يضم الوفد البرلماني، خالد عبد المولى، أمين سر اللجنة، وجمال آدم، ووحيد قرقر، وعماد محروس، وعبد الهادي بعجر، وحسين أبو الوفا، أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى الدكتور محمد علي، مستشار لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان.