وكيل النواب: تصريحات البرلمان الأوربي ورئيسه تجاه مصر تجاوزات الحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن تصريحات البرلمان الأوربي ورئيسه ديفيد ساسولي رئيس البرلمان الأوروبي قد تجاوزات الحد، وأصبح يتخذ مواقف عدائية تعتمد على تقارير مشبوه من منظمات تشتهر بعدائها مع مصر، وأن مصر بسلطات الثلاثة التشريعية والقضائية والحكومية لا تعير أي أهتمام لمثل هذه التجاوزات.

وأوضح "وهدان" في بيان صحفي له، أن حديث البرلمان الأوربي عن الإفراج عن المصري باتريك جورج هو تجاوز في حق السلطة القضائية المصرية التي احتجزته وفقا للإجراءات قانونية ودستورية حيث أنه متهم بناء على محضر يحمل رقم 7245 لسنة 2019 محرر بتاريخ 23 سبتمبر الماضي، ووجهت له اتهامات التحريض على التظاهر ونشر أخبار كاذبة والدعوة إلى قلب نظام الحكم، وقررت النيابة حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، مضيفًا أن مصر دولة ذات سيادة وتتمتع سلطاتها بإستقلال تام ولا تقبل بأي شكل التدخل أو المساس بالسلطة القضائية.

وأضاف "وهدان" أن البرلمان الأوربي كان يجب عليه مناقشة الأمر مع البرلمان المصري وإرسال استفسار ومناقشة لهذا الأمر وليس التدخل في الشأن المصري والتعدي على حق السلطات القضائية والتي تنظر قضية المتهم،

وأشار "وكيل مجلس النواب" إلى أن البرلمان الأوربي يقوم كل فترة بإيعاز من بعض أعضائه التي تربطهم علاقات بتنظيمات وجماعات تستهدف مصر بإصدار بيانات تنتقد حقوق الإنسان في مصر وتحاول التدخل في شئونها الداخلية وهي تجاوزات مستمرة لانها معتمدة على عداء شخصي من بعض أعضائه، مؤكدًا بضرورة تحمل البرلمان الأوربي لمسئوليته وعدم التدخل في شئون مصر الداخلية.​