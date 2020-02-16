الطيار محمد منار يبحث مع رئيس نادي الطيران ملفات الدعم خلال الفترة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

بحث الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، اليوم الأحد، مع هشام الشوري رئيس نادي الطيران ومحمد أمين مصيلحي، أمين الصندوق، عددا من الموضوعات الهامة وملفات الدعم الخاصة بالنادي خلال الفترة المقبلة، بحضور اللواء طيار منتصر مناع نائب وزير الطيران. بحسب بيان.

وأكد وزير الطيران المدني خلال اللقاء علي مدي اهتمامه البالغ ودعمه الكامل خلال الفترة المقبلة لجميع الملفات التي تخص مستقبل نادي الطيران.

من جانبه أكد رئيس نادي الطيران، أن الطيار محمد منار إضافة كبيرة لقطاع الطيران المدني كأحد أبنائه والذي يحمل بداخله الكثير من اجل دعم وتطوير هذة المنظومة العملاقة، مؤكدا أن حرص وزير الطيران علي دعم وانجاز ملفات النادي خلال المرحلة المقبلة يعد قمة في الوفاء والانتماء.