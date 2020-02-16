بعد حضور السيسي جنازته.. من هو الفريق أحمد نصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الجنازة العسكرية، للفريق أحمد عبدالرحمن نصر، قائد القوات الجوية الأسبق، بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوي، بحضور الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من قدامى القادة.

وينشر الخليج 365 أبرز المعلومات عن الفريق أحمد نصر على النحو التالي:

- يُعد أحد الرموز المضيئة في تاريخ العسكرية المصرية عبر مسيرة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والقوات المسلحة.

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- تخرج من الكلية الجوية عام 1956 وشغل عدة مناصب من بينها قائدًا لأحد الألوية الجوية أثناء حرب أكتوبر 1973.

- تدرج في المناصب القيادية حتى عين قائدًا للقوات الجوية في الفترة من عام 1990 وحتى عام 1996.

- اشترك في جميع حروب مصر منذ حرب 1956 وحتى نصر أكتوبر 1973.

- حصل على العديد من الأوسمة والأنواط العسكرية تقديرًا لدوره وأعماله البطولية الخالدة.