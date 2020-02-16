أخبار مصر | وكيل النواب: تصريحات البرلمان الأوروبي عن مصر تجاوزت الحد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل النواب: تصريحات البرلمان الأوروبي عن مصر تجاوزت الحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب: إن تصريحات البرلمان الأوربي ورئيسه ديفيد ساسولي بشأن مصر، تجاوزات الحد.

وأضاف في تصريحات اليوم، أن رئيس البرلمان الأوروبي، أصبح يتخذ مواقفا عدائية تعتمد على تقارير مشبوهة من منظمات تشتهر بعدائها لمصر، وأن مصر بسُلطاتها الثلاثة التشريعية والقضائية والحكومية، لا تعير أي اهتمام لمثل هذه التجاوزات.

وأوضح أن طلب البرلمان الأوروبي بالإفراج عن المصري باتريك جورج، تجاوز في حق السلطة القضائية المصرية التي احتجزته وفقا للإجراءات قانونية ودستورية، حيث أنه متهم بناء على محضر يحمل رقم 7245 لسنة 2019 محرر بتاريخ 23 سبتمبر الماضي.

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ونوه بأنه تم توجيه اتهامات للمتهم، بالتحريض على التظاهر ونشر أخبار كاذبة والدعوة إلى قلب نظام الحكم، وقررت النيابة حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، وأن مصر دولة ذات سيادة وتتمتع سلطاتها باستقلال تام ولا تقبل بأي شكل التدخل أو المساس بالسلطة القضائية.

وأورد أن البرلمان الأوروبي كان يجب عليه مناقشة الأمر مع نظيره المصري، وإرسال استفسار ومناقشة لهذا الأمر وليس التدخل في الشأن المصري والتعدي على حق السلطات القضائية والتي تنظر قضية المتهم.

ولفت إلى أن البرلمان الأوروبي يقوم كل فترة بإيعاز من بعض أعضائه التي تربطهم علاقات بتنظيمات وجماعات تستهدف مصر، بإصدار بيانات تنتقد حقوق الإنسان في مصر، وتحاول التدخل في شئونها الداخلية وهي تجاوزات مستمرة لأنها معتمدة على عداء شخصي من بعض أعضائه.

واختتم بضرورة تحمل البرلمان الأوروبي لمسئوليته وعدم التدخل في شئون مصر الداخلية.