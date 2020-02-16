أخبار مصر | وزير الدفاع: مصر تعتز بعلاقاتها الراسخة مع السنغال

التقى الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، "سيديكي كابا" وزير القوات المسلحة بجمهورية السنغال، والوفد المرافق له، الذى يزور مصر حاليًا، حيث أُجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

أعقب ذلك لقاء موسع بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والفريق بيراما جوب رئيس الأركان العامة للجيوش السنغالية.

تناول اللقاء - وفق بيان صحفي اليوم الأحد - سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع التي تشهدها أفريقيا، والجهود التى تبذلها مصر لدعم الأمن والإستقرار داخل القارة.

وأكد القائد العام، اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع جمهورية السنغال، وكذلك حرص القوات المسلحة المصرية على زيادة أواصر التعاون والشراكة في العديد من المجالات، على نحو يُلبي المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

من جانبه، أكد وزير القوات المسلحة بجمهورية السنغال، حرص بلاده على تعزيز أوجه التعاون مع مصر، كونها دولة محورية بالمنطقة، مشيدًا بدور القاهرة البارز - خلال رئاستها السابقة للاتحاد الأفريقي - فى مكافحة الإرهاب ودعم جهود الأمن والاستقرار بالقارة.

