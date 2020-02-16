أخبار مصر | "الداخلية" تواصل المبادرات الإنسانية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الداخلية" تواصل المبادرات الإنسانية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية، توقيع الكشف الطبي على المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، من خلال قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع "مسئولي بعض المساجد والكنائس، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بالعجوزة، ومدينة نصر، والإسكندرية".



وأضافت أن توقيع الكشف الطبي يأتي ذلك في إطار الحرص على إعلاء قيم حقوق الإنسان والإهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة.



وأشارت إلى أنه تم استقبال الحالات التي بلغت 140 حالة بالعيادات الخارجية في المستشفيات الثلاثة من الساعة الثانية مساءً، وحتى الساعة الخامسة مساءً يوم الجمعة الماضي، لافته إلى أنه تم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم في التخصصات الطبية المختلفة.