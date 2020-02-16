أخبار مصر | كل ما تريد معرفته عن أماكن الأطقم الطبية لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال

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أماكن الأطقم الطبية
أشارت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة في بيان لها،أن هناك استراتيجيات معتددة للوصول لجميع الأطفال المستهدفين، التي تتكون من 90 ألف فرد من الأطقم الطبية، وأكثرمن 3300 سيارة لنقل فرق التطعيم.
وأضافت أنه سيتم العمل في الريف من خلال الفرق المتجولة على جميع المنازل، أما في المدن فيكون من خلال تواجد الفرق الطبية في الشوارع التى تتواجد بجانب المساجد والكنائس والنوادي والأسواق، إلى جانب الفرق الثابتة والمتواجدة في المراكز الصحية، ومكاتب الصحة، والوحدات الريفية، ومراكز الأمومة والطفولة، حتى الساعة الخامسة مساءًا.
ما هو مرض شلل الأطفال؟
شلل الأطفال مرض فيروسي يغزو الجهاز العصبي، كفيل بأن يحدث شلل تام في غضون عدة ساعات، كما أنه يصيب الأطفال دون الخامسة بالدرجة الأولى.
أعراض شلل الأطفال:
شلل الأطفال البسيط: كثيرًا ما تتشابه أعراض هذا النوع بأعراض الإصابة بالإنفلونزا، التي يمكن أن تظهر في غضون يوم لعشرة أيام، ومن أهم أعراض تلك المرحلة: "الحمّى، ألم الحلق، الشعور بالتعب والإعياء العام، الصداع، التقيؤ".
شلل الأطفال الشديد: لا تزيد نسبته عن 1% من حالات شلل الأطفال، في بداية الأمر يكون مشابه لأعراض شلل الأطفال البسيط، يتطور المرض خلال أسبوع من الإصابة، وتأتي أهم علامته في: "الشعور بآلام العضلات وشدّ عضليّ خطير، فقدان التوتر العضليّ في الأطراف، وقد يكون حدوث ذلك في شق واحد من الجسم".
أعراض بعد التطعيم:
- إحمرار وتورم مكان التطعيم.
وعانت مصر لفترات طويلة من مرض شلل الأطفال، إذ انضمت لقائمة الدول عام 2006 بإعلان منظمة الصحة العالمية ويونيسف، أنها خالية من شلل الأطفال بعد آخر حالة تم اكتشافها عام 2004، وفي 2018 خلت مصر المرحلة الأخيرة للقضاء على المرض تمامًا، عن طريق تطبيق الاستراتيجية الدولية التي توصي بإضافة جرعة تطعيم بالحقن إلى جرعة التطعيم الفموي في الشهر الرابع.