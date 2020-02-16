أخبار مصر | تطوير 1500 شارع في الجيزة بـ450 مليون جنيه

وأوضح بدران في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365"، أن المحافظة وقعت بروتوكول تعاون مع الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات التابعة للقوات المسلحة، بقيمة 450 مليون جنيه، بهدف تطوير 13 منطقة عشوائية غير مخططة، خلال العامين القادمين، مؤكدًا بأن الشركة حريصة على الانتهاء من جزء كبير منها خلال هذا العام.

وتابع أن عمليات التطوير تتم في 1500 شارع بنطاق حي الهرم، وشمال وجنوب الجيزة، والعمرانية، والوراق، وبولاق الدكرور، حيث يتم رصفها وعمل بلاط إنترلوك ورفع كفاءة عمدان الإنارة.