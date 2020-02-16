أخبار مصر | "لو راجع من السفر".. كل ما تريد معرفته عن إجراءات كروت المراقبة الصحية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "لو راجع من السفر".. كل ما تريد معرفته عن إجراءات كروت المراقبة الصحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أول حالة مصابة بفيروس كورونا، الجمعة الماضية، لذلك حرصت على تشديد الإجراءات بخصوص القادمين من الخارج، إذ جاءت من ضمنها كروت المراقبة الصحية، التي يتم تحريرها للركاب القادمين من مناطق موبوءة من الخارج.

وتشمل كروت المراقبة جميع البيانات اللازمة لتتبع هؤلاء الأشخاص وإخضاعهم للمسح الصحي الشامل طول فترة حضانة المرض إن وجد.

وتستعرض "الخليج 365" أهم البيانات ما تحتويه الكروت وكيفية آليات التعامل بها داخل مكاتب الحجر الصحي بالمطارات والموانئ التي جاءت كالتالي:

1- يتم تحرير كارت المراقبة للقادم من الخارج خاصة، إذا كان من الدول الموبوءة بأمراض معدية.

2- تسجيل البيانات الشخصية، والبيانات التي يحتويها الكارت على قاعدة القادمين من الخارج.

3- إبلاغ مديريات الشؤون الصحية ببيانات كل قادم من الخارج حسب محل سكنه.

4- يتضمن بيانات الكارت على البريد الإلكتروني، ورقم الهاتف، لضمان التواصل السريع بالحالة للإطمئنان عليها.

5- يسجل على الكارت درجة الحرارة لحظة الوصول واحتقان الحلق، والصداع، والطفح الجلدي، وصعوبة التنفس.

6- تشمل البيانات الشخصية على الكروت الإسم، والسن، والنوع، وتاريخ الوصول، ومقر الإقامة خلال 21 يوما.

7- يسأل القادم إذا خالط أشخاص مصابين بأمراض معدية أم لا وتسجل على كارت.

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