أخبار مصر | "الداخلية" تقدم تسهيلات للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الداخلية" تقدم تسهيلات للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذت الإدارة العامة لتصاريح العمل، وإدارة الجوازات والهجرة والجنسية، إجراءات لتسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، برصد الحالات الإنسانية المترددة على الأقسام التابعة للإدارتين بالمحافظات المختلفة، لتقديم التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات.

واستقبلت أقسام الإدارة العامة لتصاريح العمل المختلفة، عددا من المواطنين، من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام وخارجها، لتقديم التسهيلات اللازمة لهم في استخراج التصاريح الخاصة بهم.

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في حين استقبلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، عددًا من المواطنين بفروعها الجغرافية كافة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم خدمات استخراج جوازات السفر في سهولة ويسر خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكدت وزارة الداخلية مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

وجاء ذلك في إطار سياسة الوزارة، الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصةً كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.