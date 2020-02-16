أخبار مصر | رئيس "أفريقية النواب": السيسي لديه رؤية لتوجه مصر نحو القارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "أفريقية النواب": السيسي لديه رؤية لتوجه مصر نحو القارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الشئون الأفريقية، اليوم الأحد، إن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي لديها رؤية واضحة لتوجه مصر نحو أفريقيا.

وأوضح "رضوان" خلال اجتماع اللجنة، أن مصر كانت تتعامل في الماضي مع القارة الأفريقية على اعتبارات جغرافية، سواء كتلة دول حوض النيل، أو دول الجوار أو غيرها من الأمة، ولكن الآن نتعامل مع القارة الأفريقية ككتلة واحدة باعتبارات التنمية الشاملة للقارة سواء في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف أو الجريمة المنظمة أو مجالات تنموية، مثل رعاية المرأة والطفل، والصحة، والنقل، والكهرباء، والطاقةن وخلق فرص عمل للشباب الأفريقي الذي يصل لـ70 بالمائة من تعداد سكان القارة ويبلغ عدد الشباب 800 مليون نسمة.

وطالب رئيس اللجنة، بالعمل على تعظيم الاستفادة من توجه القيادة السياسية للقارة الأفريقية، وعدم اختزال هذا الأمر في وزارة أو مؤسسة، ولكن يجب أن يكون هناك مظلة تعمل من خلالها كافة مؤسسات ووزارات الدولة المختلفة لدعم توجه مصر أفريقيا، خاصة في ظل مشروعات عملاقة وتنمية حقيقية ستتم في القارة الأفريقية بداية من شبكة الطرق التي تربط القاهرة بكيب تاون بجنوب أفريقيا، وطريق الملاحة النهرية من الإسكندرية للبحيرات الأفريقية، وخاصة بحيرة فكتوريا، وهذا كله من أجل نقل البضائع.