أخبار مصر | أشرف صبحي: ماراثون زايد يؤكد على عمق العلاقات بين مصر والإمارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أشرف صبحي: ماراثون زايد يؤكد على عمق العلاقات بين مصر والإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن ماراثون زايد الخيري أصبح تقليدًا رياضيًا سنويًا ينتظره الجميع، ما يؤكد على مدى عمق العلاقات القائمة بين الجانبين المصري والإماراتي، مشيرا إلى أن له العديد من الجوانب الإيجابية المتعلقة بأهمية نشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع، فضلًا عن دوره الحيوي في دعم المؤسسات الخيرية بالمجتمع.

وأضاف صبحي خلال تسليم شيك عائد ماراثون زايد الخيري في نسخته السادسة للمعهد القومي للأورام، أن وزارة الشباب والرياضة تعمل سنويًا على تطوير وإضافة مجموعة من الفعاليات لحدث ماراثون زايد الخيري.

وأشار إلى أن نسخة السويس شهدت العديد من الفعاليات قبل إقامة الماراثون لمدة تقارب 10 أيام، تضمنت قوافل طبية لقياس ضغط الدم، والسكر، والوزن، وبعض الفحوصات الطبية الأخرى، باﻹضافة إلى معارض للمنتجات الحرفية واليدوية شملت مشغولات تراثية، جلود، أخشاب، أباجورات بالملح، شموع، أشغال يدوية بالمسمار، مشغولات نحاسية، والعديد من المنتجات الحرفية واليدوية.



وأكد أن ذلك يأتي في إطار رؤية الوزارة، وانطلاقًا من دورها المجتمعي للمساهمة في الحد من مشكلة البطالة، ومساعدة الشباب أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تسويق منتجاتهم، بالإضافة إلى تقديم منتجات بأسعار مخفضة ومناسبة.