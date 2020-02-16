أخبار مصر | رئيس "مكافحة الإدمان": الحشيش أكثر مواد التعاطي بنسبة 79.1%

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "مكافحة الإدمان": الحشيش أكثر مواد التعاطي بنسبة 79.1% والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أن الفئة العمرية التي تتردد على طلب العلاج، من 15 إلى 20 عاما، بنسبة 36%، ومن سن 20 إلى 30 عاما بنسبة 51.6%، ومن سن 30 إلى 40 عاما نسبة 8.1%.

وقال "عثمان" في تصريحات اليوم: إن أكثر مواد التعاطي وفقا نتائج الخط الساخن، الحشيس بنسبة 79.1% يليه الترامادول بنسبة 65.7% والهيروين بنسبة 32.5% والاستروكس بنسبة 6.7% كما يوجد الكثير من حالات تعاطي متعدد "تعاطي أكثر من مادة مخدرة".

ويقدم الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، خدمات علاجية للمتعاطين والمدمنين بالمجان وفى سرية تامة.

ويقصد بالخدمات العلاجية مجموعة الإجراءات التي تتخذ لوقف التدهور العضوي والنفسي الناتج عن التعاطي.

ويقدم العلاج بالخط الساخن من خلال فريق من الأطباء المتخصصين في علاج الإدمان والذين يقومون بالكشف على الحالات وعمل تقييم إكلينيكى لها كذلك عمل جلسات تحفيزية، ثم يقوم الفريق المكون من الطبيب المعالج والأخصائي النفسي للمتابعة بوضع الخطة العلاجية للمريض ومتابعته في فترة ما بعد العلاج.

