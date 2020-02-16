أخبار مصر | القاهرة الأكثر ترددا على الخط الساخن لعلاج الإدمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القاهرة الأكثر ترددا على الخط الساخن لعلاج الإدمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعرض الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، نتائج مجهودات الخط الساخن "16023" لعلاج مرضى الإدمان خلال 45 يوما، منذ بداية 2020 وحتى الآن.

وقال "عثمان" إن عدد حالات المرضى التي استفادت بالخدمات العلاجية بلغ 16594 مريضا، وتنوعت الخدمات العلاجية ما بين عيادات خارجية وحجز داخلي وتأهيل، وأن هذه الخدمات يتم تقديمها مجانا وفي سرية تامة.

وأضاف أن محافظة القاهرة من أكثر المحافطات المترددة على الخط الساخن طلبا في العلاج بنسبة 36.4% يليها الجيزة بنسبة 24.4%. Advertisements الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، يقدم خدمات علاجية للمتعاطين والمدمنين بالمجان وفي سرية تامة.