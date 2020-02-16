أخبار مصر | تخريج دفعة جديدة من متعافي الإدمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تخريج دفعة جديدة من متعافي الإدمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الإجتماعي، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، اليوم الأحد، حفل تكريم وتخريج دفعة جديدة من متعافي الخط الساخن "16023"، لعدد 95 متعافي من الإدمان بالتعاون مع جمعية كاريتاس، تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

ويقدم الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، خدمات علاجية للمتعاطين والمدمنين بالمجان وفي سرية تامة.

ويقصد بالخدمات العلاجية مجموعة الإجراءات التي تتخذ لوقف التدهور العضوي والنفسي الناتج عن التعاطي، ويقدم العلاج بالخط الساخن من خلال فريق من الأطباء المتخصصين في علاج الإدمان، الذين يقومون بالكشف على الحالات وعمل تقييم إكلينيكى لها.

كمل يقصد بها أيضًا عمل جلسات تحفيزية، ثم يقوم الفريق المكون من الطبيب المعالج والأخصائي النفسي للمتابعة بوضع الخطة العلاجية للمريض ومتابعته في فترة ما بعد العلاج وتتضمن محورين أساسيين.