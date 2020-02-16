أخبار مصر | تحذير جديد من 'الأعلى للإعلام' للوسائل المختلفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحذير جديد من 'الأعلى للإعلام' للوسائل المختلفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، بيانًا منذ قليل، بشأن تناول وسائل الإعلام للمشروعات القومية.

وشدد المجلس في بيانه، على ضرورة التزام كافة وسائل الإعلام من صحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، عند تناولها معلومات عن المشروعات القومية في مصر، بالتأكد من صحة هذه المعلومات.

ودعا المجلس في بيانه، إلى إسناد المعلومات إلى الجهات المنوط بها إدارة هذه المشروعات، والرجوع إليها للحصول من المصادر الأصلية على المعلومات الصحيحة في هذا الشأن.