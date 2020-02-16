أخبار مصر | رئيس "عمال مصر": المشروعات القومية وفرت ملايين فرص العمل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "عمال مصر": المشروعات القومية وفرت ملايين فرص العمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك النائب جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في أعمال المؤتمر العام الرابع عشر لاتحاد عمال البرتغال، الذي أنهى أعماله أمس السبت، في العاصمة لشبونة.

وألقى "المراغي" كلمة أمام المؤتمر الذي ضم وفودا نقابية من دول العالم، أشار فيها إلى ما يتمتع به عمال مصر من تشريعات وطنية تكفل الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية وتطوير منظومة الأجور.

وقال: إن الدستور المصري يعطى للعمال من خلال منظماتهم النقابية حق التمثيل في المجالس النيابية والاقتصادية والتنموية في كافة المجالات، وإن المشروعات التنموية التي أقيمت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفرت الملايين من فرص العمل، وأصبح له تأثيرًا إيجابيًا واضحًا في انخفاض معدل البطالة.

وذكر أن الحركة العمالية المصرية، مرت بتطورات إيجابية عديدة منذ عام 2011 وحتى اليوم، وهي التطورات التي تأتي في سياق سعي الدولة إلى الاستقرار والنهوض بالوطن وبالطبقة العاملة على وجه الخصوص.

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وأردف أن أحد أهم هذه التطورات هو إصدار قانون جديد للنقابات العمالية في عام 2017، والذي منح المزيد من الحريات النقابية بما يتماشى مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي وقعت عليها مصر حيث تبعه إجراء الانتخابات العمالية التي تمت بديمقراطية وشفافية عام 2018 وأفرزت نسبة عالية من الشباب والمرأة داخل صفوف المنظمات النقابية.



وتابع أن الاتحاد العام، نظم سلسلة من الدورات التدريبية والتثقيفية لتدريب القيادات النقابية الجديدة على إدارة المنظمة النقابية وزيادة الوعي النقابي والارتقاء بمهاراتهم النقابية في مجال التفاوض والعمل المشترك. وتابع أن الاتحاد العام، نظم سلسلة من الدورات التدريبية والتثقيفية لتدريب القيادات النقابية الجديدة على إدارة المنظمة النقابية وزيادة الوعي النقابي والارتقاء بمهاراتهم النقابية في مجال التفاوض والعمل المشترك. وشدد على أن الحركة العمالية المصرية تؤيد الجهود المخلصة والخطوات الجادة التي اتخذتها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وإصداره لمرسوم بزيادة الحد الأدنى للأجر وتطبيقه بداية من شهر يوليو 2019، وهو ما يمثل انتصارا للطبقة الكادحة، ويؤكد الرغبة الأكيدة في العمل من أجل النهوض بالمستوى المعيشي لمحدودي الدخل.

ونوه بالخطط القومية لتعزيز الاقتصاد القومي وجذب الاستثمارات من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي وإقامة عدد كبير من المشروعات القومية الكبرى كمشروع محور قناة السويس ومشروع المليون ونصف المليون فدان، والمشروع القومي للطرق ومشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من المشروعات الأخرى.

واختتم بأن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، يسعى دائما إلى الارتقاء بعلاقاته النقابية على المستوى الدولي والإقليمي، بهدف التضامن المشترك وتبادل الخبرات والرؤى لصالح الطبقة العاملة حول العالم وتعميق دورهم في مواجهة التحديات.