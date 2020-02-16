أخبار مصر | وزير الطيران يبحث مع السفير الفرنسي مشروعات تطوير المطارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الطيران يبحث مع السفير الفرنسي مشروعات تطوير المطارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالسفير الفرنسي، وأكد عمق العلاقات المصرية الفرنسية حيث تربط الدولتين علاقات تاريخية وحضارية ممتدة في العديد من المجالات المختلفة وخاصة في مجال الطيران المدني.
وتناول الجانبان تعزيز الاتفاقيات المشتركة في مجال صناعة النقل الجوي ومشروعات تطوير المطارات وخطط تحديث أسطول الناقل الوطني مصر للطيران، وشركات الطيران المصرية الخاصة، وناقشا المشروعات الاستثمارية والتعاون في مجال صيانة وإصلاح الطائرات والتدريب.
وأشاد وزير الطيران والسفير الفرنسي، بتنفيذ خطة تحديث أسطول مصر للطيران قصيرة وطويلة المدى، وفقا للجدول الزمني المحدد بالتعاون مع شركة إيرباص الفرنسية.
وأعرب "روماتيه" عن سعادته بهذا اللقاء، مشيدًا بالتعاون المثمر بين البلدين.
وأشار السفير الفرنسي، إلى أن السائح الفرنسي لديه شغف بالحضارة والتاريخ المصري العريق حيث تعتبر مصر من الوجهات المفضلة لدى الفرنسيين؛ لامتلاكها العديد من الأماكن السياحية التاريخية والثقافية.