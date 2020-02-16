أخبار مصر | وزير النقل: منظومة السكة الحديد بمصر تشهد تطورا كبيرا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل: منظومة السكة الحديد بمصر تشهد تطورا كبيرا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ومن بين المشروعات، مشروع إنشاء عدد من خطوط السكك الحديدية الجديدة، وازدواج خطوط أخرى وفقا للمواصفات التي تضعها هيئة سكك حديد مصر، على أن تكون متزامنة مع توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات. وقال وزير النقل: إنه في ضوء اهتمام الجانب الهندي بالتعاون المشترك مع الدول الأفريقية، فإنه يمكن أيضا التعاون الاستثماري بين البلدين، في تمويل مشروع الربط السككي بين مصر والسودان.

وأضاف أنه يمكن التعاون الاستثماري المشترك في تطوير طريق القاهرة أسوان الصحراوي غرب النيل، خاصة وأنه جزء من طريق القاهرة - كيب تاون، حيث سيوجه التعاون التمويلي في تنفيذ جزء المحور داخل مصر. ونوه بأن هذا المشروع سيكون محورا مهما للتعاون التجاري بين الدول الأفريقية وسيخدم المواطن المصري والأفريقي، وسيفتح آفاقا جديدة لفرص العمل وتحقق التنمية الشاملة. وخلال اللقاء، أثنى الجانبان على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والهند والرغبة المشتركة في دعم التعاون المشترك. Advertisements

استقبل وزير النقل، كمل الوزير، السفير الهندي بالقاهرة، راهول كواليشيرايت، اليوم الأحد؛ لبحث سبل دعم التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة، من خلال تمويل عدد من المشروعات التي يمكن أن تشكل مجالا للتعاون الاستثماري بين الجانبين.

واستعرض الوزير، التعاون القائم بين الجانبين في مجال السكك الحديدية والمتمثل في تنفيذ شركة كيرنكس الهندية لتطوير 125 مزلقان سكة حديد بنظام التحكم الإلكتروني، والتي تم الانتهاء من 117 مزلقانا منها.

وأشار الوزير إلى ضرورة ضغط وتكثيف الأعمال للانتهاء من هذا المشروع المهم الذي يساهم في زيادة عوامل السلامة والأمان بالسكك الحديدية. ومن ناحيته، أكد السفير الهندي، أن قمة منتدى الهند أفريقيا التي عقدت 2015، أتاحت خطا ائتمانيا إضافيا لدعم عدد من المشروعات من بينها مشروعات البنية التحتية في أفريقيا. ولفت إلى رغبة الشركات الهندية في التعاون في مجال السكك الحديدية في مصر.

واختتم الوزير بأن منظومة السكة الحديد في مصر تشهد تطورا كبيرا في كافة قطاعاتها، وأن التعاون في كافة المشروعات يتم عن طريق النشر العلني على الشركات العالمية كافة المتخصصة في المجالات المختلفة، لاختيار أفضل العروض الفنية والمالية.