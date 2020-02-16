أخبار مصر | وزير السياحة والآثار يبحث وضع خطة ترويج لشرم الشيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير السياحة والآثار يبحث وضع خطة ترويج لشرم الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمقر مكتبه في العباسية، اليوم الأحد، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء؛ لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة، ولمناقشة أحوال القطاع السياحي بالمحافظة.

وشهد اللقاء غادة شلبي، مساعدة الوزير للشئون السياحية، حيث تناول المجتمعون بحث آليات وضع خطة للترويج إلى مدينة شرم الشيخ بصفة خاصة، ومحافظة جنوب سيناء بوجه عام، لجذب وتنشيط الحركة السياحية إليها، حيث أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونًا وتنسيقًا بين جميع الجهات المعنية للنهوض بالقطاع السياحي بشرم الشيخ.

الجدير بالذكر أنه تم اتخاذ عدة قرارات لدعم البرامج السياحية المختلفة والنهوض بالمنتج السياحي المصري، وتقديم برامج سياحية جديدة تجمع بين السياحة الثقافية والترفيهية والشاطئية والتسويق لها في مختلف المحافل الدولية.

ومن المقرر أن يتم تشغيل خط طيران جديد بين شرم الشيخ والأقصر ابتداءً من يوم ٢٠ الشهر الجاري، وتشغيل خط مباشر من مطار Gatwick إلى شرم الشيخ بواقع رحلة واحدة أسبوعيًا.