أخبار مصر | طلب إحاطة للحكومة بشأن حفل عيد الحب في استاد القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة للحكومة بشأن حفل عيد الحب في استاد القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، بشأن حفل عيد الحب الذي أقيم في استاد القاهرة الدولي.

وقال "فؤاد"، في بيان، اليوم الأحد: إنه تقدم بطلب إحاطة في يناير الماضي، بشأن أزمة عدم السماح للجماهير بالعودة إلى الملاعب، والذي ألقى الضوء على عدم السماح للجماهير المصرية بالعودة مرة أخرى إلى المدرجات.

ونوه بأنه سبق وتقدم بطلب في يناير 2017، وتمت مناقشته في حضور وزير الشباب والرياضة الأسبق، وفي 18 يناير 2017 تم التقدم بتوصية لعودة الجماهير للملاعب، ورغم من النجاح الكبير لتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والعديد من المباريات الدولية التي تمت على الأراضي المصرية ما زالت أزمة الجماهير عالقة. وتابع أنه "على الرغم من كافة هذه المؤشرات الإيجابية سواء تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية، أو عدد من المباريات الدولية، إلا أننا نختلق الأعذار لتأخر حل الأزمة، حيث صرح رئيس لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، خلال اجتماعه مع عدد من رؤساء ومسئولي أندية في 9 يناير الماضي، بأن عودة الجماهير ليست بأيدينا". واستطرد أن هناك حالة من الاستياء الشديد والغضب أصابت جماهير الكرة المصرية، عند متابعتهم لحفل عيد الحب، ومفاجئتهم بترديد أغاني مبتذلة لا تليق بمكانة صرح رياضي عريق مثل استاد القاهرة، وسط حشد كبير من الشباب مثل جملة "خمر وحشٌش" التي ذكرها بعض المغنيين بالحفل وسط ترديد وهتاف من الحضور.

واختتم بأن الأمر أصاب محبي الكرة المصرية كافة، بل والمواطنين بالحزن نتيجة إهانة وتدنيس مثل هذا الصرح الرياضي الذي شهد مباريات دولية مهمة، مطالبا الوقوف على الأمر، وحل أزمة عودة الجماهير.

