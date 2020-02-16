أخبار مصر | وزيرة الصحة تكشف مستجدات حالة أول مصاب بكورونا في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة تكشف مستجدات حالة أول مصاب بكورونا في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان: إن منظمة الصحة العالمية لم توصِ بمنع الوافدين من الصين من دخول مصر، وبالتالي ليس لدى الوزارة نية لمنعهم.

وأضافت الوزيرة، خلال تدشين الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بحي الأسمرات 2، أن الحالة التي تحمل فيروس كورونا، والتي أعلنتها الوزارة، ومنظمة الصحة العالمية أول أمس، مستقرة ولا يوجد قلق بشأنها، لأن الفيروس موطنه الصين وليس مصر، منوهة بأن الوزارة تتخذ احتيطاتها في الحجر الصحي بالمطارات وجميع المنافذ بالجمهورية.

ودشنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، صباح اليوم الأحد، من مركز صحة حي الأسمرات2، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين "المقيمين على أرض مصر" من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان، ويستمر عملها لـ4 أيام بالمحافظات.



وأوضحت الوزارة، أن الحملة القومية ضد شلل الأطفال يتم تطعيم الأطفال بها "فمويا"، وتستهدف 16.5 مليون طفل تقريبًا، وأن التطعيم في الريف يتم من منزل إلى منزل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين.

وبخصوص المدن ذكرت الوزارة أنه يتم التطعيم يها بفرق متحركة بالشوارع مع وجود فرق ثابتة في المراكز الصحية، ومكاتب الصحة، والوحدات الريفية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، وذلك حتى الساعة الخامسة مساء.

