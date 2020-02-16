أخبار مصر | محافظ الجيزة يفتتح الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يفتتح الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الأحد، فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وذلك من داخل الوحدة الصحية بقرية نكلا بمركز منشأة القناطر.

وحرص "راشد" على متابعة فعاليات الحملة وسط المواطنين، لإزالة أي معوقات والاستماع إلى شكاوى المواطنين داخل الوحدة، موجها مدير مديرية الشئون الصحية بدعم الوحدة بأطباء في جميع التخصصات التي بحاجة إليها، وأن تكون الأولوية للأطباء المقيمين داخل منشأة القناطر.

وتفقد "راشد" عيادات الأسنان، وتنظيم الأسرة داخل الوحدة الصحية بنكلا، والتي أكد خلالها ضرورة زيادة التوعية بمخاطر الزيادة السكانية التي تلتهم أي مورد للتنمية خاصة وأن محافظة الجيزة من المحافظات ذات الكثافات السكانية المرتفعة.

وأكد في تصريحات، جاهزية الوحدات والمراكز الصحية كافة لاستقبال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وأن المحافظة تستهدف تطعيم 1.7 مليون طفل من أبناء محافظة الجيزة خلال فعاليات الحملة.

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وأشار إلى أن مديرية الشئون الصحية خصصت 4130 فرقة طبية ثابتة ومتحركة منتشرة في جميع أنحاء المحافظة سواء في الشوارع الرئيسية أو الجانبية أو الميادين بالأحياء والمراكز والمدن ، وإلى المتابعة الدورية للحملة لضمان الوصول للمستهدف.

ونوه وكيل وزارة الصحة بالجيزة، بأن الحملة تستهدف الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان لمدة 4 أيام تبدأ اليوم الأحد، وبأن التطعيم في الريف سيجري من منزل إلى منزل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين أما المدن يتم التطعيم بها بفرق متحركة بالشوارع مع وجود فرق ثابتة في المراكز الصحية، ومكاتب الصحة، والوحدات الريفية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، وذلك حتى الساعة الخامسة.