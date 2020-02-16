أخبار مصر | القوى العاملة: صرف 26 ألف جنيه مستحقات 3 مصريين بالأردن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوى العاملة: صرف 26 ألف جنيه مستحقات 3 مصريين بالأردن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، نجح في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة الأردنية لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنها، وبلغت 1691 دينارا أردنيا، أي ما يوازي 26 ألفا و464 جنيها مصريا تقريبا.

وقال الوزير: إن المكتب استطاع أيضا حل شكوى العامل "علاء. أ. ع"، الذي يعمل لدى وكالة عاز الأثير وحصول العامل على إجازته السنوية وتسليمه جواز سفره، كما تمكن من سرعة إنهاء إجراءات سفر المواطن "رمضان. م.ن" لمرضة.

وأشار هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، إلي أن وزير القوى العاملة كان قد كلف مكتب التمثيل العمالي بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج.

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وتابع: "أنه بمتابعة هذه الشكاوى مع المستشار العمالي بالأردن، طلعت السيد، أكد أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، أسفر ذلك عن حل مشكلة المواطن "أحمد .ج .س"، الذي يعمل لدى مستشفى فرح بالعاصمة عمان، وتم تسليمه كافة مستحقاته المالية التي بلغت قيمتها 270 دولار.

وأوضح المستشار العمالي طلعت السيد، أنه قام بحل شكوى المواطن "رمضان.ح.أ"، بصرف مستحقاته وقيمتها 608 دولارات، وتسليمه جواز سفره الذي كان يحتجزه كفليه، فضلا عن حل شكوى المواطن "أحمد .ر.أ .ح"، وصرف مستحقاته مالية المتأخرة لدى صاحب العمل وقيمتها 813 دولار.

كما تمكن مكتب التمثيل العمالي من إنهاء إجراءات تسفير العامل "رمضان. م.ن"، الذي يعاني من مرض السكر، ويحتاج لرعاية خاصة وتأخر قرار مغادرته إلى مصر ، فضلا عن إنهاء حصول المواطن "علاء.أ.ع"، على إجازته السنوية التي لم يحصل عليها منذ عام ونصف العام.