أخبار مصر | وزيرة الصحة: جرعة إضافية ضد مرض شلل الأطفال منتصف مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة: جرعة إضافية ضد مرض شلل الأطفال منتصف مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان: إن التطعيمات الروتينية الإجبارية الخاصة بتطعيم شلل الأطفال أصبحت تعطي "فمويا"، بالإضافة إلى "الحقن" طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وكشفت الوزيرة، خلال تدشينها حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بحي الأسمرات، عن أن الأطفال المواليد من تاريخ 1 يناير 2016 وحتى أبريل 2018، سيتم إعطائهم جرعة إضافية "حقن" ضد مرض شلل الأطفال، لأنهم لم يحصلوا عليها.

وأضافت أن ذلك طبقا لتوصية منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن، على أن يتم إعطائهم هذه الجرعة الإضافية بداية من 15 مارس المقبل. ودشنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، صباح اليوم الأحد، من مركز صحة حى الأسمرات 2، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين "المقيمين على أرض مصر" من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان.

ويستمر عملها لمدة 4 أيام بجميع محافظات الجمهورية.

ونوهت الوزيرة، بأن هذه الحملات تأتي في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالصحة العامة والمجتمعية التي تساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.