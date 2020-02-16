أخبار مصر | الكشف على 667 مواطنا بجنوب سيناء ضمن قافلة "التضامن"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف على 667 مواطنا بجنوب سيناء ضمن قافلة "التضامن" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مدينة أبو زنيمة

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء، قافلة طبية متخصصة لأهالي قرية الرملة في، بالتعاون مع مؤسسة الدكتور إبراهيم بدران، وجمعية تنمية المجتمع المحلي بأبو زنيمة، في إطار استراتيجية الوزارة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للأهالي، تحت رعاية نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأكد زيدان عبد الغفار زيدان، وكيل وزارة مديرية التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء، أن القافلة والتي تعد ضمن سلسلة قوافل طبية تقوم المديرية بتنفيذها على مستوى المحافظة، تأتي في إطار رفع مستوى الخدمات المقدمة.