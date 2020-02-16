أخبار مصر | الكشف على 667 مواطنا بجنوب سيناء ضمن قافلة "التضامن"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف على 667 مواطنا بجنوب سيناء ضمن قافلة "التضامن" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء، قافلة طبية متخصصة لأهالي قرية الرملة في مدينة أبو زنيمة، بالتعاون مع مؤسسة الدكتور إبراهيم بدران، وجمعية تنمية المجتمع المحلي بأبو زنيمة، في إطار استراتيجية الوزارة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للأهالي، تحت رعاية نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.
وأكد زيدان عبد الغفار زيدان، وكيل وزارة مديرية التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء، أن القافلة والتي تعد ضمن سلسلة قوافل طبية تقوم المديرية بتنفيذها على مستوى المحافظة، تأتي في إطار رفع مستوى الخدمات المقدمة.
وقال: إن القافلة استهدفت أكبر عدد من قرية الرملة وتجمعاتها وعددهم 30 تجمعا وضمت عددا من التخصصات وهي الجراحة العامة والباطنة والصدر والجلدية والأطفال والعظام والأنف والأذن ومعمل متكامل للتحاليل والأشعة ومن خلال أساتذة متخصصين.
وأضاف أن القافلة وقعت الكشف الطبي على 667 حالة من مختلف التخصصات، وتم تقديم العلاج مجانا لهم وتم تحويل 65 حالة إلى القاهرة لإجراء عمليات جراحية لهم.