مصر | غدًا.. إعادة إجراءات محاكمة 73 متهمًا بـ"فض اعتصام رابعة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. إعادة إجراءات محاكمة 73 متهمًا بـ"فض اعتصام رابعة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم الأحد بمجمع محاكم طرة، إعادة إجراءات محاكمة 73 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة"، إلى جلسة غدًا الاثنين، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

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كانت المحكمة انتهت من سماع أقوال اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية، رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة أثناء أحداث "فض اعتصام رابعة".

وقال "توفيق": إنه بناء على قرار النائب العام، بضبط الجرائم التي ترتكب في اعتصام رابعة، تم تجهيز المأمورية وتوجهنا إلى جميع المحاور، ونفاذا للإذن بالفض، تم إنذار المتجمعين، وذلك عبر الميكروفونات، مع التنويه إلى تحديد طريق للعبور الآمن، وبعدها حدثت وفيات في أول ساعة بصفوف الضباط، بسبب إطلاق االنار عليهم، ثم تعاملت القوات مع المتجمهرين.

فيما يواجه المتهمون في القضية، تهم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا"، وقطع الطرق وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.