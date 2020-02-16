مصر | إعدام 4 عاطلين في التجمع الخامس بتهمة قتل سائق تاكسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعدام 4 عاطلين في التجمع الخامس بتهمة قتل سائق تاكسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة 4 متهمين، قتلوا مواطن بمصر القديمة، بالإعدام شنقًا.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين عادل علي سليم وولاء محمد وجدي طاهر، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومحمود عبد الرشيد.

وكشف قرار الإحالة الصادر بنيابة جنوب القاهرة الكلية، عن قيام المتهمين "أسامة. ق"، و"محمد. س"، و"أحمد. ق"، و"وليد. س"، بقتل المجني عليه "حسن. أ"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية واستدرجوه إلى أحد المناطق النائية.

ونوهت بأنه ما أن ظفر المتهمون بالمجني عليه، حتى أطلق الأول عيارا من سلاح ناري، فرد خرطوش، فأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته، وقد اقترنت تلك الجناية بأخرى وهي أنهم في ذات الزمان والمكان سرقوا السيارة الرقيمة ٣٠٢٨٠ أجرة بني سويف، كرها بالطريق العام من المجني عليه "حسن. أ"، والمملوكة للمدعو عبد الفتاح أحمد حال حمل الأول سلاحا ناريا والباقين أسلحة بيضاء. واستمعت النيابة العامة الي اقوال طارق الوتيدي، رائد شرطة ورئيس مباحث قسم شرطة مصر القديمة، أنه تلقى بلاغا من نجل المجني عليه، وأن تحرياته السرية أسفرت عن قيام المتهمين باستدراج المجني عليه إلى أحد المناطق النائية بعيد عن أعين المارة، وما أن ظفروا به حتى استولوا على السيارة الرقمية ٣٠٢٨٠ أجرة المنوفية، قيادته كرها عنه بأن أشهروا سلاحا ناريا وأسلحة بيضاء في وجهه.

وحال مقاومته لهم أطلق المتهم الأول عيارا ناريا من سلاحه، فأحدث به من إصابات قاصدين قتله وذلك حال تواجد الباقون للشد من أزره ولاذوا هربا بالسيارة المسروقة.