مصر | تحرير 5648 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرير 5648 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط 5648 مخالفة متنوعة.

وتنوعت المخالفات ما بين تحرير (1814) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (230) مخالفة السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير"، (9) دراجات نارية مخالفة، (19) مخالفة "موقف عشوائى"، (45) مخالفة شروط الترخيص، (20) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات.