مصر | القضاء الإداري يُمكن محامي من الترشح لعضوية النقابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القضاء الإداري يُمكن محامي من الترشح لعضوية النقابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة القضاء الإداري، بتمكين محامي يدعى محب عبد العزيز مكاوي، من تقديم أوراق ترشحه لعضوية مجلس النقابة، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغني، والدكتور فتحي السيد هلال، ورأفت عبد الحميد، وحامد المورالي، وأحمد ضاحي، وأحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة.

وطالبت الدعوى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض إعطائه أوراق ترشحه لانتخابات النقابة العامة للمحامين والمقرر إجرائها بتاريخ 2020/3/15، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها إدراج اسمه في كشوف المرشحين لانتخابات النقابة على مقعد عضو مجلس نقابة عامة.