مصر | ضبط عاطل بحوزته 50 كيلو حشيش في الهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطل بحوزته 50 كيلو حشيش في الهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث الجيزة من إحباط ترويج 50 فرش حشيش على متعاطيه بمنطقة الهرم، غرب المحافظة.

البداية كانت بتلقي اللواء محمود السبيلي، مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، يفيد بورود معلومات أكدتها تحريات ضباط وحدة مباحث القسم، برئاسة المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث القسم، عن قيام سائق، مقيم بدائرة القسم، بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث الهرم، وضبطه حال تواجده بدائرة القسم، وعثر بحوزته على 50 فرش لمخدر الحشيش، وزنت 5 كيلو جرام، وطبنجة معدله، 3 طلقات خرطوش، هاتف محمول، مبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والهاتفين للإتصال بعملائه، والمبلغ المالي حصيلة نشاطه.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.